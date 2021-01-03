إصابة وزير الاتصالات في الحكومة اللبنانية بكورونا
وكالات:
أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طلال حواط، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأشار حواط إلى أنه سيتابع مهامه الوزارية عن بعد، حيث سيلتزم بإجراءات العزل الصحي.
وكتب حواط عبر حسابه على "تويتر": "أعتذر من كل من خالطته خلال الفترة الماضية آملا ألا أكون قد نقلت العدوى إلى أحد".
من الجدير ذكره أن عدد إصابات بكورونا في لبنان بلغ 186,408، فيما تم تسجيل 1,489 حالة وفاة، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص برصد إحصائيات كورونا في دول العالم.
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