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استقالة محافظ سلطة النقد الفلسطينية من منصبه

01:52 م الأحد 03 يناير 2021
استقالة محافظ سلطة النقد الفلسطينية من منصبه

عزام الشوا

رام الله- (د ب أ):

استقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية "البنك المركزي" اليوم الأحد من منصبه، بحسب بيان حكومي.

وقالت سلطة النقد، في بيان، إن عزام الشوا تقدم باستقالته إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس من منصبه لأسباب شخصية دون المزيد من التفاصيل.

وشكر الشوا عباس على "رعايته الكريمة وتوجيهاته الحكيمة خلال رئاسته لسلطة النقد على مدار الخمسة أعوام الأخيرة".

وتولى الشوا منصب محافظ سلطة النقد نهاية عام 2015.

عزام الشوا سلطة النقد الفلسطينية البنك المركزي الفلسطيني

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