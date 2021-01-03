أكثر الكلمات إنتشاراً

وحيد حامد السنة الجديدة 2021 لقاح كورونا أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا سد النهضة مذبحة شبرا الخيمة

الحكومة اليمنية تعلن استئناف الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي

01:22 م الأحد 03 يناير 2021
الحكومة اليمنية تعلن استئناف الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي

مطار عدن الدولي

صنعاء- (د ب أ):

استأنفت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، اليوم الأحد الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي بعد تعليقها لأيام جراء تفجيرات دامية ضربت المطار.

وأفاد مصدر أمني، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بأنه تم تدشين إعادة فتح المطار أمام الرحلات الجوية مجددا، بعد أن تم تعليقها منذ الأربعاء الماضي.

وأضاف أن عملية التدشين جاءت بحضور محافظ عدن أحمد لملس ووزير النقل عبدالسلام حميد ووزير الداخلية إبراهيم حيدان، مشيرا إلى وصول رحلة للخطوط الجوية اليمنية إلى مطار عدن قادمة من العاصمة السودانية الخرطوم.

وكان المطار قد تعرض لعدة تفجيرات الأربعاء الماضي، تزامنا مع عودة الحكومة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة من العاصمة السعودية الرياض، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وقوبلت هذه الهجمات بإدانات دولية وإقليمية واسعة، فيما اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بالوقوف وراء التفجيرات، لكن الجماعة نفت ذلك وأدانت العملية محملة التحالف العربي المسؤولية.

مطار عدن الدولي الحكومة اليمنية الرحلات الجوية اليمن

الخبر التالى:

عون في رد غير مباشر على إيران: لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 140878

    عدد المصابين

  • 113480

    عدد المتعافين

  • 7741

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 84897728

    عدد المصابين

  • 59990305

    عدد المتعافين

  • 1842164

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا