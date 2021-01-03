روسيا تسجل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ أكثر من شهر

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد تسجيل 504 حالات وفاة و 24150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لموقع قناة "آر تي العربية" فإن هذه هي أدنى حصيلة يومية للإصابات منذ 25 نوفمبر.

ونقل الموقع عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 58506 حالات.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و 236787 إصابة.

وتعافى أمس 19847 من المصابين، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و 618882 شخصا.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.