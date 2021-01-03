أكثر الكلمات إنتشاراً

وحيد حامد السنة الجديدة 2021 لقاح كورونا أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا سد النهضة مذبحة شبرا الخيمة

روسيا تسجل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ أكثر من شهر

11:16 ص الأحد 03 يناير 2021
روسيا تسجل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ أكثر من شهر

فيروس كورونا في روسيا

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد تسجيل 504 حالات وفاة و 24150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لموقع قناة "آر تي العربية" فإن هذه هي أدنى حصيلة يومية للإصابات منذ 25 نوفمبر.

ونقل الموقع عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 58506 حالات.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و 236787 إصابة.

وتعافى أمس 19847 من المصابين، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و 618882 شخصا.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

روسيا إصابات كورونا السلطات الصحية الروسية فيروس كورونا

الخبر التالى:

نيوزيلندا تعلن أول الإصابات لديها بفيروس كورونا المتحور

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 140878

    عدد المصابين

  • 113480

    عدد المتعافين

  • 7741

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 84897728

    عدد المصابين

  • 59990305

    عدد المتعافين

  • 1842164

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا