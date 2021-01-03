الأردن يوفر لقاحات آمنة اختيارية ومجانية ضد كورونا
وكالات:
قال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات اليوم الأحد، إن "اللقاحات التي سيوفرها الأردن لمواطنيه جميعها آمنة وفعالة، وستكون اختيارية ومجانية" حسبما نقلت وكالة عمون.
وأكد عبيدات في تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر" أن "الاشاعات عن لقاحات كورونا، تعطل جهود مواجهته"، داعيا المواطنين إلى التسجيل بهدف تلقي اللقاح.
ووصل عدد مصابي كورونا في الأردن حتى الساعة إلى 296,668، بينما تم تسجيل 3,877 حالة وفاة وفق بيانات موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص بمتابعة ورصد إصابات كورونا في دول العالم.
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