أمريكا: إجمالي إصابات كورونا 20.3 مليون والوفيات 348942
واشنطن - (د ب أ)
ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، بنسبة 1% خلال 24 ساعة حتى الساعة 03:24 مساء السبت بتوقيت نيويورك، لتصل إلى 3ر20 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وتماثل الزيادة على المستوى الوطني متوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، وهو 1%.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 34ر2 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 2%، مقارنة بالوقت نفسه في اليوم السابق.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
140878
عدد المصابين
-
113480
عدد المتعافين
-
7741
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
84897728
عدد المصابين
-
59990305
عدد المتعافين
-
1842164
عدد الوفيات
إعلان