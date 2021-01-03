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أمريكا: إجمالي إصابات كورونا 20.3 مليون والوفيات 348942

01:05 ص الأحد 03 يناير 2021
أمريكا: إجمالي إصابات كورونا 20.3 مليون والوفيات 348942

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ)

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، بنسبة 1% خلال 24 ساعة حتى الساعة 03:24 مساء السبت بتوقيت نيويورك، لتصل إلى 3ر20 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتماثل الزيادة على المستوى الوطني متوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، وهو 1%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 34ر2 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 2%، مقارنة بالوقت نفسه في اليوم السابق.

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