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الدفاع الروسية: ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 24 ألفا و406 حالات

12:31 ص الأحد 03 يناير 2021
الدفاع الروسية: ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 24 ألفا و406 حالات

وزارة الدفاع الروسية

روسيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، شفاء 97 عسكريًا من فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة المتعافين بصفوف الجيش إلى 24 ألفا و 406 حالات.
وأشارت الوزارة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أمس السبت، إلى تعافى 97 عسكريًا من القوات المسلحة الروسية بعد خضوعهم للعلاج، ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 24 ألفا و406 حالات.
وكانت الوزارة قد أعلنت مؤخرا أن عدد العسكريين ممن تلقوا لقاح "سبوتنيك-V" بلغ 15 ألفا، في إطار حملة شاملة لتطعيم أفراد القوات المسلحة وموظفي الوزارة المدنيين.

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وزارة الدفاع الروسية روسيا فيروس كورونا

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