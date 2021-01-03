أكثر الكلمات إنتشاراً

وحيد حامد السنة الجديدة 2021 لقاح كورونا أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا سد النهضة مذبحة شبرا الخيمة

الدنمارك تسجل 86 إصابة بسلالة كورونا المتحورة

12:15 ص الأحد 03 يناير 2021
الدنمارك تسجل 86 إصابة بسلالة كورونا المتحورة

فيروس كورونا

الدنمارك - (أ ش أ)

أعلنت الوكالة الدنماركية لمكافحة الأمراض المعدية أمس السبت، تسجيل 86 إصابة بفيروس كورونا المتحور المكتشف مؤخرًا في المملكة المتحدة، معربة عن قلقها لازدياد الإصابات المحلية به.
ونبهت المسؤولة في الوكالة تيرا جروف كروس، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أن تفشي الفيروس المتحور المعدي بوتيرة أسرع، من شأنه أن يسفر عن منحنى وبائي أكثر حدة، مضيفة أن: "هذا يعني وجوب تعزيز تدابير الوقاية من العدوى أو إبقاؤها لفترة أطول للسيطرة على الوباء".
وتعد الدنمارك واحدة من بين أكثر الدول التي تعمل على رصد هذا النوع من الإصابات، وإعداد فحص "بي سي آر" جديد من شأنه أن يكشف تغيرات الفيروس.
وتوصي السلطات الصحية بإبقاء القيود المعمول بها وهي العمل عن بعد، وإغلاق المدارس والشركات باستثناء الصيدليات ومتاجر المواد الغذائية، لمنع تفشي الفيروس.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا الدنمارك

الخبر التالى:

مصرع 4 أشخاص جراء تحطم مروحية في كندا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 140878

    عدد المصابين

  • 113480

    عدد المتعافين

  • 7741

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 84897728

    عدد المصابين

  • 59990305

    عدد المتعافين

  • 1842164

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:54 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا