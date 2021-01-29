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لبنان: 3125 إصابة و 59 وفاة جديدة بكورونا

10:28 م الجمعة 29 يناير 2021
لبنان: 3125 إصابة و 59 وفاة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

بيروت - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الجمعة تسجيل 3125 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى296282.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها رصدت تسجيل 59 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 2680 حالة.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سجل ارتفاعاً قياسياً منذ بداية الشهر الجاري، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين.

ومن المقرر أن تبدأ عملية التلقيح ضد الفيروس بلبنان في الشهر المقبل.

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