السماح بتداول لقاح أسترازينيكا في دول الاتحاد الأوروبي
09:27 م الجمعة 29 يناير 2021
بروكسل - (د ب أ):
اعتمد الاتحاد الأوروبي تداول لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا داخل دوله.
وأصدرت المفوضية الأوروبية موافقتها على تداول اللقاح الذي تصنعه الشركة البريطانية السويدية التي تسمى أسترازينيكا واستخدامه .
صرحت بذلك أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية.
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