السماح بتداول لقاح أسترازينيكا في دول الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

اعتمد الاتحاد الأوروبي تداول لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا داخل دوله.

وأصدرت المفوضية الأوروبية موافقتها على تداول اللقاح الذي تصنعه الشركة البريطانية السويدية التي تسمى أسترازينيكا واستخدامه .

صرحت بذلك أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية.