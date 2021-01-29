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السماح بتداول لقاح أسترازينيكا في دول الاتحاد الأوروبي

09:27 م الجمعة 29 يناير 2021
السماح بتداول لقاح أسترازينيكا في دول الاتحاد الأوروبي

فيروس كورونا

بروكسل - (د ب أ):

اعتمد الاتحاد الأوروبي تداول لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا داخل دوله.

وأصدرت المفوضية الأوروبية موافقتها على تداول اللقاح الذي تصنعه الشركة البريطانية السويدية التي تسمى أسترازينيكا واستخدامه .

صرحت بذلك أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية.

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