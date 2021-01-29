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ماكرون للعربية: التفاوض مع إيران حول الاتفاق النووي سيضم السعودية وشركائنا بالمنطقة

07:43 م الجمعة 29 يناير 2021
ماكرون للعربية: التفاوض مع إيران حول الاتفاق النووي سيضم السعودية وشركائنا بالمنطقة

إيمانويل ماكرون

وكالات:

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حديث لقناة "العربية" اليوم الجمعة، إن "التفاوض مع إيران سيكون متشدداً جداً وسيُطلب منها ضمّ شركائنا في المنطقة إلى الاتفاق النووي، ومن ضمنهم السعودية".

وأكد ماكرون أنه "يجب التوصل إقليمياً إلى عقد من الثقة مع السعودية ويجب ضمّها إلى أي اتفاق مع إيران".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "يجب عدم ارتكاب خطأ العام ٢٠١٥ عندما استبعد الاتفاق النووي القوى الإقليمية".

وحذر ماكرون من أن "الوقت المتبقي لمنع إيران من حيازة سلاح نووي قصير جداً".

وفي الشأن اللبناني، قال ماكرون: "سأقوم بزيارتي الثالثة إلى لبنان بعد التحقق من أمور أساسية، وسنفعل كل شيء لتشكيل حكومة في لبنان حتى لو كانت غير مكتملة المواصفات".

وأوضح أن "النظام اللبناني في مأزق بسبب الحلف الشيطاني بين الفساد والترهيب"، مشددا على أن "المبادرة الفرنسية هي الوحيدة التي تسمح بالتقدم نحو حل في لبنان".

وأضاف: "خارطة الطريق الفرنسية ما زالت على الطاولة ولا حلول غيرها".

وتابع: "عاطفتي تذهب نحو شعب لبنان، أما قادته فلا يستحقون بلدهم.. لبنان نموذج تعددي في منطقة عصف بها الجنون.. شعب لبنان رائع وقدم في الخارج نجاحات فكرية وثقافية غير مسبوقة".

إيمانويل ماكرون الاتفاق النووي السعودية

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