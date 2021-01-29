أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال اليد التطعيم ضد كورونا الطقس فيروس كورونا زواج التجربة لقاح كورونا الدوري المصري تصفية الحديد والصلب عبلة الكحلاوي الأهلي وبيراميدز تنصيب بايدن احتجاجات تونس قانون السايس

"جونسون أند جونسون" الأمريكية تتوصل إلى لقاح من جرعة واحدة ضد كورونا

05:29 م الجمعة 29 يناير 2021
"جونسون أند جونسون" الأمريكية تتوصل إلى لقاح من جرعة واحدة ضد كورونا

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية أنها طورت لقاحا من جرعة واحدة ضد كوفيد-19 بلغت نسبة فعاليته 72 % في الولايات المتحدة ونسبة فعالية عامة 66 % في الحماية من الحالات المتوسطة إلى الحادة من المرض.

وسوف تطلب الشركة من مؤسسة "المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها" تصريحا للاستخدام الطارئ بحلول فبراير، وترمي إلى أن تكون التطعيمات جاهزة للشحن بعد ذلك فترة قصيرة.

وقالت الشركة إنه تبين أن اللقاح فعال بعد 28 من التطعيم وفعال بنسبة 85 % في الوقاية من الحالات الحادة من كوفيد-19 في كل المناطق التي تم دراستها.

واشتملت الدراسات على حالات من السلالات سريعة الانتشار من كوفيد-19 التي ظهرت مؤخرا في أماكن مثل دولة جنوب أفريقيا والبرازيل وتبين أن اللقاح أقل فعالية نوعا ما ضد تلك السلالات.

فيروس كورونا شركة جونسون أند جونسون لقاح كورونا كوفيد 19

الخبر التالى:

السعودية: تعديل موعد فتح المنافذ بشكل كامل حتى 17 مايو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 164282

    عدد المصابين

  • 128440

    عدد المتعافين

  • 9169

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 101946364

    عدد المصابين

  • 73729290

    عدد المتعافين

  • 2198017

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي يتفقد مشروعات تطوير منطقة مصر القديمة ومحور الحضارات (صور)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا