العراق ينفي ما تردد عن وجود سيارة مفخخة في بغداد
بغداد - أ ش أ
نفت مديرية مكافحة المتفجرات العراقية، اليوم الجمعة، ما تردد من أنباء عن وجود سيارة مفخخة في منطقة الأعظمية شمالي العاصمة بغداد.
وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - "أنه لا صحة للأنباء التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود سيارة مفخخة في منطقة الاعظمية".
وأوضحت أن السيارة كانت متروكة بغير مكانها المخصص وتم الإبلاغ عنها من قبل المواطنين وبعد الكشف عليها من قبل خبراء مديرية مكافحة المتفجرات تبين أنها خالية من أي مواد متفجرة وتم التعامل معها وفق الإجراءات المناسبة.
ونوهت المديرية إلى ضرورة الإبلاغ عن أي جسم غريب أو سيارة متروكة تثير الشك والريبة بالاتصال على خطها الساخن.
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