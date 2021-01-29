أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال اليد التطعيم ضد كورونا الطقس فيروس كورونا زواج التجربة لقاح كورونا الدوري المصري تصفية الحديد والصلب عبلة الكحلاوي الأهلي وبيراميدز تنصيب بايدن احتجاجات تونس قانون السايس

العراق ينفي ما تردد عن وجود سيارة مفخخة في بغداد

04:18 م الجمعة 29 يناير 2021
العراق ينفي ما تردد عن وجود سيارة مفخخة في بغداد

علم العراق

بغداد - أ ش أ
نفت مديرية مكافحة المتفجرات العراقية، اليوم الجمعة، ما تردد من أنباء عن وجود سيارة مفخخة في منطقة الأعظمية شمالي العاصمة بغداد.
وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - "أنه لا صحة للأنباء التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود سيارة مفخخة في منطقة الاعظمية".
وأوضحت أن السيارة كانت متروكة بغير مكانها المخصص وتم الإبلاغ عنها من قبل المواطنين وبعد الكشف عليها من قبل خبراء مديرية مكافحة المتفجرات تبين أنها خالية من أي مواد متفجرة وتم التعامل معها وفق الإجراءات المناسبة.
ونوهت المديرية إلى ضرورة الإبلاغ عن أي جسم غريب أو سيارة متروكة تثير الشك والريبة بالاتصال على خطها الساخن.

هذا المحتوى من

Asha
العراق سيارة مفخخة بغداد

الخبر التالى:

الحريري يتهم دوائر قصر بعبدا بتوجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 164282

    عدد المصابين

  • 128440

    عدد المتعافين

  • 9169

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 101946364

    عدد المصابين

  • 73729290

    عدد المتعافين

  • 2198017

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي يتفقد مشروعات تطوير منطقة مصر القديمة ومحور الحضارات (صور)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا