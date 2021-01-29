تونس: 32 حالة وفاة في الوسط المدرسي منذ بداية جائحة كورونا
تونس - أ ش أ
قال وزير التربية التونسي أحمد فتحي السلاوتي، اليوم الجمعة، إنه ومنذ بداية السنة الدراسية تم تسجيل 32 حالة وفاة في الوسط المدرسي بسبب جائحة "كورونا"، وجميعهم من الإطار التربوي.
وأكد الوزير التونسي - في تصريح صحفي - أن عدد المصابين منذ بداية الجائحة في الوسط المدرسي بلغ 5845 إصابة في حين تم تسجيل 4205 حالة الشفاء.
وأوضح السلاوتي أن نسبة الإصابات في الوسط المدرسي تقدر ب3 بالمائة من النسبة الإجمالية للإصابات في البلاد وفق إحصائيات وزارة الصحة، حسب قوله.
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