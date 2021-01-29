أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال اليد التطعيم ضد كورونا الطقس فيروس كورونا زواج التجربة لقاح كورونا الدوري المصري تصفية الحديد والصلب عبلة الكحلاوي الأهلي وبيراميدز تنصيب بايدن احتجاجات تونس قانون السايس

غدًا.. أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي يتوافدون إلى سويسرا

03:33 م الجمعة 29 يناير 2021
غدًا.. أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي يتوافدون إلى سويسرا

الأمم المتحدة

جنيف - أ ش أ
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف ريال لوبلان، بدء توافد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى سويسرا غدا السبت تمهيدا للبدء فى عملية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الموحدة والتي تتألف من أعضاء مجلس الرئاسة (3 أعضاء) ورئيس الوزراء، وذلك في في الفترة من 1 إلى 5 فبراير 2021 بدعم من الأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز.
وأشار المتحدث خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة في جنيف، إلى أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبى سوف يصوتون خلال أيام الاجتماع على اختيار أعضاء مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء وفقا لخارطة الطريق التى اعتمدها الملتقى فى تونس فى منتصف نوفمبر الماضى وسيتم تكليف هذه السلطة التنفيذية المؤقتة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها فى 24 ديسمبر من العام الجارى 2021 وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.

هذا المحتوى من

الأمم المتحدة جنيف سويسرا

الخبر التالى:

الإمارات تعلن إنجاز 3 ملايين جرعة لقاح

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 163761

    عدد المصابين

  • 127963

    عدد المتعافين

  • 9115

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 100777064

    عدد المصابين

  • 72786191

    عدد المتعافين

  • 2164126

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مستشار الرئيس للصحة: انتهاء ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا