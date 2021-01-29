العراق والأردن يبحثان زيادة حجم التبادل السلعي الزراعي

بغداد - أ ش أ

بحث وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي، اليوم الجمعة، مع نظيره الأردني محمد داودية زيادة حجم التبادل السلعي فيما يخص القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وذكر بيان لوزارة الزراعة العراقية أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن الجانبين اتفقا - خلال اللقاء - على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لزيادة حجم التبادل التجاري في مجال السلع الزراعية، وإعطاء الأولوية لتبادل السلع في مجال الثروة الحيوانية والنباتية حسب حاجة البلدين، وتسهيل تسجيل الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية في كلا البلدين.

ورحب الجانب العراقي باستعداد الجانب الأردني لنقل التجربة الأردنية في مجال رقمنة القطاع الزراعي، وتدريب الكوادر العراقية في مجالات الاستخدام الأمثل للمياه والزراعات المائية والحصاد المائي وإكثار البذور المقاومة للملوحة والمكافحة الحيوية واستخدام المبيدات الصديقة للبيئة والتنمية الريفية وتمكين المرأة.

وأكد الجانبان أهمية مشاركة العراق كدولة مؤسسة في منظومة المركز الإقليمي للأمن الغذائي المقترح من الأردن.