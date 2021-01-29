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الخارجية الصينية: نتائج مثمرة للتعاون مع مصر ودور بناء للحفاظ على الاستقرار الإقليمي

10:47 ص الجمعة 29 يناير 2021
الخارجية الصينية: نتائج مثمرة للتعاون مع مصر ودور بناء للحفاظ على الاستقرار الإقليمي

تشاو لي جيان

بكين - أ ش أ
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن التعاون العملي بين الصين ومصر حقق نتائج مثمرة في مختلف المجالات، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجانبين يلعبان سويا دورا بناء في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.
وأضاف جيان - في تصريحات خاصة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في بكين؛ تعليقا على تصريحات وزير الخارجية سامح شكري حول الصين خلال جلسة عامة لمجلس النواب - "تقدر الصين تعليقات مصر الإيجابية حول العلاقات المصرية الصينية. في السنوات الأخيرة، حافظ الرئيسان عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج على اتصالات وثيقة، وارتقت العلاقات بين الدولتين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وحقق الجانبان نتائج مثمرة في التعاون العملي في مختلف المجالات".
وتابع جيان "حافظ الجانبان الصيني والمصري على التواصل بشأن القضايا الدولية والإقليمية الكبرى، ولعبا معا دورا بناء في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، والدفاع عن التعددية والعدالة الدولية".
ودعا جيان إلى استغلال الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الصين ومصر (التي تصادف الثلاثين من مايو) من أجل تعميق الصداقة التقليدية وبناء "مسار توجيهي رائد" بشكل مشترك؛ لتعزيز التعاون بين البلدين، وتحقيق تنمية جديدة على مستوى أوسع وأعمق تعود بالفائدة على البلدين والشعبين.

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تشاو لي جيان وزارة الخارجية الصينية الصين

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