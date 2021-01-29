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"اليوم" السعودية: "مبادرة مستقبل الاستثمار" ترسم ركائز تعزيز قوة وقدرة الاقتصاد

09:31 ص الجمعة 29 يناير 2021
"اليوم" السعودية: "مبادرة مستقبل الاستثمار" ترسم ركائز تعزيز قوة وقدرة الاقتصاد

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

الرياض - (أ ش أ):

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، أن فعاليات الـدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت بالرياض أمس الأول الأربعاء ، ترسم ملامح الـركائز، الـتي تنطلق منها استراتيجيات المملكة في سبيل ضمان تعزيز قوة وقدرة الاقتصاد بما يلتقي مع مكانة المملكة وتأثيرها، وما حباها الله من خيرات متنوعة لمصادر الطاقة والدخل، بما يمثل نهجا راسخا للارتقاء بكافة مقومات جودة الحياة.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الجمعة، بعنوان (مستقبل الاستثمار.. وركائز 2030) - إلى أن استراتيجية رؤية 2030 إجمالا وما ينبثق منها بخصوص استراتيجيات صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة، تمثل مرتكزا رئيسيا في تحقيق طموحات المملـكة نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف الـقطاعات التقليدية والحديثة، لاستكمال ما حققه من إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، مكنته من الوصول إلـى مستهدفات مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقا سياديا رائدا وقادرا على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة.

وأبرزت كلمات ولي العهد، حين أكد أن الاقتصادات العالمية ليست قائمة علـى الـدول بل هـي قائمة على المدن وأن % 85 من اقتصاد العالم يأتي من المدن، وأن مدينة الرياض تشكل ما يقارب 50 % من الاقتصاد غير الـنفطي في المملكة، وأنه سيتم التركيز على رفع الخدمات وتحسين جودة الحياة واستغلال الفرص السياحية والثروات الطبيعية وغيرها من الفرص، وأن هناك خططا لإنشاء محميات ضخمة حول مدينة الرياض لتحسين الوضع البيئي للمدينة، إضافة إلى مشاريع بيئية في المملكة سيعلن عنها لاحقا.

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ولي العهد السعودي اقتصاد السعودية

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