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انطلاق تمرين "الاتحاد الحديدي 14" بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأمريكي

09:26 ص الجمعة 29 يناير 2021
انطلاق تمرين "الاتحاد الحديدي 14" بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأمريكي

القوات الإماراتية

أبوظبي- (أ ش أ):

انطلقت فعاليات التمرين المشترك " الاتحاد الحديدي 14 " بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأمريكي ، الذي يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتطوير مهارات منتسبي القوات البرية وتعزيز العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة، أن تمرين "الاتحاد الحديدي" والمقام على أرض الإمارات ويستمر لمدة عشرة أيام، يأتي ضمن خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة مع الجيش الأمريكي لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة، بما يساهم في رفع مستوى الكفاءة القتالية للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام في القوات المسلحة في البلدين.

وقد استكملت كافة الاستعدادات الخاصة بالتمرين المشترك بعد اكتمال وصول القوات الأمريكية المشاركة في التمرين.

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