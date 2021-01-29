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السودان: 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 8ر26 ألف حالة

12:41 ص الجمعة 29 يناير 2021
السودان: 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 8ر26 ألف حالة

السودان

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 وفيات، فيما شفيت 115 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان صدر اليوم الخميس عن التقرير الوبائي ليوم أمس أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 26 ألفا و898 حالة، بينها 1798 وفاة، و21 ألفا و155 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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Asha
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