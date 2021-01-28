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قطر تحذر من تفشي سلالة جديدة من كورونا في منطقة الخليج

10:43 م الخميس 28 يناير 2021
قطر تحذر من تفشي سلالة جديدة من كورونا في منطقة الخليج

أرشيفية

الدوحة - (د ب أ):

قال الدكتور عبداللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية في قطر للتصدي لفيروس كوفيد - 19 ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية في قطر إنه لا يستبعد العودة لإعادة فرض القيود المشددة من جديد في قطر لمواجهة ما أسماه ظهور بوادر لسلالة جديدة من كوفيد – 19 في البلاد.

وأضاف الخال خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقد اليوم إن عدم التزام بعض أفراد المجتمع في قطر بتطبيق إجراءات السلامة يقف وراء الزيادة الملحوظة في الإصابات التي سجلت في الأسابيع الأخيرة.

وقال المسؤول القطري إن دول الخليج العربية تشهد تصاعدا ملحوظا في الإصابات اليومية وحالات دخول المستشفيات مما يهدد بحدوث موجات جديدة من الوباء.

وقال عبداللطيف الخال في تصريحاته إن قطر وحتى وقت قريب استطاعت الحد من انتشار الفيروس بشكل كبير "لكن وفي فترة الأسابيع القليلة الماضية فقد بدأنا نشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات، وزيادة في عدد الحالات التي تستدعي الدخول الى العناية المركزة".

ودعا الخال سكان قطر إلى تجنب السفر "إلا للضرورة القصوى" في الوقت الحالي.

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