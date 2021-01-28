بريطانيا تضيف الإمارات وبوروندي ورواندا إلى قائمة حظر السفر بسبب كورونا

لندن - (أ ش أ):

أعلن وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، عن إضافة الإمارات العربية المتحدة وبوروندي ورواندا إلى قائمة حظر السفر التي يُمنع المسافرون إليها من دخول الأراضي البريطانية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح شابس، في تغريدة على تويتر اليوم الخميس، نقلتها شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية، أن بريطانيا ستقوم بتمديد حظر السفر بإضافة الإمارات وبوروندي ورواندا إلى القائمة اعتباراً من ظهر غد الجمعة.

وأضاف أن "هذا يعني أن الأشخاص الذين كانوا في هذه البلدان أو عبروا من خلالها سيرفض دخولُهم، باستثناء البريطانيين والأيرلنديين ورعايا الدول الثالثة الذين يتمتعون بحقوق إقامة والذين يتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة 10 أيام في المنزل".