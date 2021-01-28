أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال اليد التطعيم ضد كورونا الطقس فيروس كورونا زواج التجربة لقاح كورونا الدوري المصري تصفية الحديد والصلب عبلة الكحلاوي الأهلي وبيراميدز تنصيب بايدن احتجاجات تونس قانون السايس

السعودية.. تدشين حملة "الخوارج شرار الخلق" للتوعية بخطر "الإخوان" والجماعات إرهابية

08:03 م الخميس 28 يناير 2021
السعودية.. تدشين حملة "الخوارج شرار الخلق" للتوعية بخطر "الإخوان" والجماعات إرهابية

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وكالات:

دشن محافظ صامطة بالسعودية، أحمد بن عبد الله زعلة، في مكتبه، اليوم، الحملة التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى المملكة، تحت عنوان "الخوارج شرار الخلق"، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية.

واستمع محافظ صامطة، خلال استقباله رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ أحمد محمد مطمي شريفي، إلى شرح عن الحملة وما تتضمنه من فعاليات وجولات ميدانية وبرامج لتوعية وتحذير أفراد المجتمع بخطر الخوارج وجماعة الإخوان الإرهابية والسرورية والقطبية وجماعة التكفير والهجرة وتنظيم القاعدة والجماعات المنحرفة والضالة، وإبراز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب.

وتمنى محافظ صامطة للجميع التوفيق، موجها الجهات ذات العلاقة على دعم الحملة لتؤتي ثمارها وتحقق الأهداف المنشودة منها.

كما اطلع محافظ صامطة على تقرير حملة "الصلاة النور" التي نفذت بالمحافظة، مقدمًا شكره لرئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولجميع أعضاء الهيئة بالمحافظة على جهودهم الفعالة والبارزة.

هيئة الأمر بالمعروف الخوارج الاخوان السعودية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 163761

    عدد المصابين

  • 127963

    عدد المتعافين

  • 9115

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 100777064

    عدد المصابين

  • 72786191

    عدد المتعافين

  • 2164126

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لحظة بلحظة.. الزمالك 2 - 0 مصر للمقاصة.. بنشرقي يتقدم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا