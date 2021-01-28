أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال اليد التطعيم ضد كورونا الطقس فيروس كورونا زواج التجربة لقاح كورونا الدوري المصري تصفية الحديد والصلب عبلة الكحلاوي الأهلي وبيراميدز تنصيب بايدن احتجاجات تونس قانون السايس

القبض على رجل بعد إرسال طرد مشبوه إلى مصنع أسترازينيكا في ويلز

07:45 م الخميس 28 يناير 2021
القبض على رجل بعد إرسال طرد مشبوه إلى مصنع أسترازينيكا في ويلز

عناصر من الشرطة في لندن

لندن - (د ب أ):
ألقت شرطة كينت ببريطانيا القبض على رجل على خلفية إرسال طرد مشبوه إلى مصنع بويلز يتم فيه انتاج وتخزين لقاح أسترازينينكا المضاد لفيروس كورونا.
وأشارت شرطة كينت اليوم الخميس إلى إلقاء القبض على رجل 53 عاما من تشاتام بكينت، الواقعة على مسافة 45 كيلومترا جنوب شرق لندن، للاشتباه في إرساله الطرد الذي لم يتم الكشف عن محتوياته بعد.
وتواصل الشرطة استجواب الرجل المحتجز لديها.
وأضافت قوة الشرطة أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن هناك تهديد قائم.
وتسبب إرسال الطرد إلى "ووكهارت يو كيه"، وهو شريك تصنيع أسترازينيكا، فى إغلاق مخزن في ريكسهام صباح أمس الأربعاء جزئيا.
وقام خبراء المفرقعات بفحص الطرد بينما أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى المنطقة.
وسمحت السلطات للعاملين في "ووكهارت يو كيه" بالعودة بعد ساعات لاحقة، وقال متحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الواقعة لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على جدول انتاج لقاح أسترازينيكا/أوكسفورد.

لندن طرد مشبوه أسترازينيكا

الخبر التالى:

القوات البحرية السعودية تختتم تمرينا مختلطا مع الولايات المتحدة وبريطانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 163761

    عدد المصابين

  • 127963

    عدد المتعافين

  • 9115

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 100777064

    عدد المصابين

  • 72786191

    عدد المتعافين

  • 2164126

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لحظة بلحظة.. الزمالك 2 - 0 مصر للمقاصة.. بنشرقي يتقدم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا