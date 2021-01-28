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أصاب موظفا بالإغماء.. الرئاسة التونسية تكشف الحالة الصحية للرئيس بعد تلقي بريدا مشبوها

07:14 م الخميس 28 يناير 2021
أصاب موظفا بالإغماء.. الرئاسة التونسية تكشف الحالة الصحية للرئيس بعد تلقي بريدا مشبوها

الرئيس التونسي قيس سعيد

وكالات:

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، تفاصيل البريد المشبوه الذي وصل إلى قصر الرئاسة قبل أيام، موضحة أن الرئيس قيس سعيد بصحة جيدة في حين مديرة عام الديوان الرئاسي قد أصيبت لدى فتحها البريد بإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر.

وذكر البيان الرئاسي: "تلقت رئاسة الجمهورية يوم الإثنين حوالي الساعة الخامسة مساء بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل. وقد تولت السيدة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي فتح هذا الظرف فوجدته خاليا من أي مكتوب، ولكن بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس".

وتابع البيان: "رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه".

قيس سعيد الرئاسة التونسية فقدان حاسة البصر

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