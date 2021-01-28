بغداد: القضاء على من يلقب نفسه بـ"والي العراق" في تنظيم داعش الإرهابي

وكالات:

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، القضاء على من يلقب نفسه بـ"نائب الخليفة ووالي العراق" في تنظيم داعش، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخباراتية.

وكتب الكاظمي، في سلسلة تغريدات بثلاث لغات على "تويتر"، اليوم الخميس "شعب العراق.. إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق على نفسه (نائب الخليفة ووالي العراق) في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية.. الحمد لله على هذا النصر .. عاش العراق".