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ولي العهد السعودي: طرح المزيد من أسهم "أرامكو السعودية" في السنوات القادمة

05:25 م الخميس 28 يناير 2021
ولي العهد السعودي: طرح المزيد من أسهم "أرامكو السعودية" في السنوات القادمة

الأمير محمد بن سلمان

الرياض - (د ب أ):

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أنه سيتم طرح المزيد من أسهم أرامكو السعودية خلال السنوات القادمة.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم الخميس، أن المتحصلات سوف يتم تحويلها لصندوق الاستثمارات العامة ليعاد ضخها في استثمارات داخل المملكة وخارجها.

وأضاف ولي العهد السعودي: "أن كثيرا من أصول صندوق الاستثمارات تقييمها صفر مثل أراضي نيوم ومشروع البحر الأحمر ومشروع القدية وغيرها من العشرات من الأصول".

وقال ولي العهد "إنه لذلك لن يكون صعبا على صندوق الاستثمارات العامة رفع قيمة أصوله إلى 4 تريليونات ريال".

وقال إن المتحصلات الناتجة عن مشاريع الخصخصة سيتم تحويلها لصندوق الاستثمارات العامة مما سيعزز قيمة أصوله، كما أن النمو الطبيعي لأرباحه وإعادة استثمارها ستساهم في زيادة أصوله.

محمد بن سلمان أسهم أرامكو أرامكو السعودية

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