الكويت: 4 استقالات من ديوان رئيس الوزراء

وكالات:

أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الخميس، بتقديم 4 قياديين بديوان رئيس الوزراء استقالاتهم إلى الشيخ صُباح الخالد لاتخاذ ما يراه مناسبا.

وشملت الاستقالات المقدمة كلا من رئيسة ديوان رئيس الوزراء الكويتي الشيخة اعتماد الجابر، والشيخ سالم الأحمد، والشيخة رشا الصباح، والوزير الأسبق فيصل الحجي.