بعد التصريحات الأمريكية.. بكين تُصر على "خلوها من أي إبادة جماعية"

بكين- (د ب أ):

أكدت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، على أن المزاعم عن حدوث إبادة جماعية في إقليم شينجيانج غير صحيحة، وذلك بعدما تواترت أنباء عن اتهام وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنطوني بلينكن للصين بمحاولة استئصال السكان المسلمين في الإقليم، وذلك في أول خطاب له في المنصب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان: "سوف أقولها الآن ثلاثة مرات لأن هذا مهم حقا: لا توجد إبادة جماعية في الصين، لا توجد إبادة جماعية في الصين، لا توجد إبادة جماعية في الصين".

وقال بلينكن أمس الأربعاء، في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه منصبه، إنه يعتقد أن الصين تنفذ إبادة جماعية ضد طائفة الويغور العرقية التي تشكل أغلبية عدد السكان في شينجيانج.

وكان سلفه مايك بومبيو قد اتهم الصين بارتكاب إبادة جماعية في تصريحات أدلى بها في اليوم الذي غادر فيه المنصب.

وقال بومبيو في وقت سابق من الشهر الجاري: "أعتقد أن هذه الإبادة الجماعية جارية وأننا نشهد المحاولة الممنهجة للقضاء على الويغور من جانب دولة الصين" ذات الحزب الواحد.

وتدل حقيقة أن بلينكن تمسك بما قاله بومبيو على أن الإدارة الأمريكية الجديدة قد تواصل تبني نهج صارم تجاه الصين على الأقل في بعض المجالات.

ولكن الناطق باسم الخارجية الصينية قال اليوم الخميس إن شينجيانج تعيش "أنجح فترة" في تاريخها. ويتمتع السكان هناك بـ"حياة سعيدة" وتشهد تقدما اجتماعيا واقتصاديا لا يقارن.

هناك تقارير غير مؤكدة تفيد بأن مئات الآلاف من الويغور قد أُجبروا على العيش في المعسكرات، والتي تقول الصين إنها مخصصة لإعادة التثقيف بسبب حوادث الإرهاب السابقة. لكن الويغور، وهم مسلمون في الأساس ، يقولون إنهم مستهدفون بسبب معتقداتهم الدينية.