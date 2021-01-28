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روسيا: إنتاج 8.2 مليون جرعة حتى الآن من لقاح كورونا

03:27 م الخميس 28 يناير 2021
روسيا: إنتاج 8.2 مليون جرعة حتى الآن من لقاح كورونا

تاتيانا جوليكوفا

موسكو- أ ش أ:

قالت نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، إنه تم إنتاج حوالي 8.2 مليون جرعة حتى اليوم من لقاح فيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى تزويد المؤسسات الطبية في الأقاليم الروسية المختلفة بحوالي 2.7 مليون جرعة.

وأضافت جوليكوفا - خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة، الخميس: "نحن نعمل فعليًا بدون تأخير، والاختلاف بين أحجام الإنتاج والكميات المتاحة للتطعيم يُفسر بالحاجة إلى الخضوع لإجراءات محددة زمنيًا لمراقبة جودة اللقاحات المنتجة وسلامتها وفقًا للتشريعات الحالية".

وتابعت: "بحسب العلماء الروس، من الضروري تكوين المناعة لدى 60% من المواطنين الروس باستثناء القُصر ومن أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا المستجد، أي حوالي 68.6 مليون شخص".

كانت روسيا أعلنت تسجيل أول لقاح في العالم ضد كورونا في أغسطس الماضي.

وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول هو "سبوتنيك في" ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.

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تاتيانا جوليكوفا لقاح كورونا فيروس كورونا فلاديمير بوتين

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