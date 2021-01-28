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الإمارات تعلن تقديم 104 آلاف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

03:26 م الخميس 28 يناير 2021
الإمارات تعلن تقديم 104 آلاف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

لقاح كورونا

أبوظبي- أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الخميس، عن تقديم 104 آلاف و 200 جرعة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليصل مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم مليونين و868 ألفا و645 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 29.00 جرعة لكل 100 شخص.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، يتماشى ذلك مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا للجميع، وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس .

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