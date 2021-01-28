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لقاح فيروس كورونا: 10 أسابيع صعبة أمام ألمانيا بسبب النقص في الإمدادات

12:41 م الخميس 28 يناير 2021
لقاح فيروس كورونا: 10 أسابيع صعبة أمام ألمانيا بسبب النقص في الإمدادات

برلين- (بي بي سي):

حذر وزير الصحة الألماني، ينس سبان، من أن الأسابيع العشرة المقبلة ستكون صعبة بسبب النقص في إمدادات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

يأتي ذلك في ظل خلاف بين الاتحاد الأوروبي وشركة أسترازينيكا، التي اضطرت إلى تقليص إمدادات اللقاح للاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي سيحصل على جرعات من اللقاح أقل بنسبة 60 في المئة عما وُعد به في الفترة من يناير إلى مارس 2021.

واقترح سبان عقد قمة بين مصنعي الأدوية والقادة الفيدراليين والإقليميين لألمانيا للتوصل لما يمكن للسياسيين تقديمه لدعم إمدادات اللقاح.

وكان الاتحاد الأوروبي قد مارس ضغوطا على شركة أسترازينيكا السويدية لاستخدام إنتاجهم من اللقاحات في بريطانيا لتعويض النقص في إمدادات اللقاح للاتحاد الأوروبي، غير أن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل غوف، أصر على وجوب استمرار مصانع أسترازينيكا في بريطانيا في الوفاء بالتزاماتها من اللقاحات للحكومة البريطانية، مؤكدا أن انقطاعا في إمدادات اللقاح في بريطانيا لن يحدث.

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وزارة الصحة الألمانية ألمانيا فيروس كورونا

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