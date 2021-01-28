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وصول 3 طائرات مساعدات من مصر والجامعة العربية إلى لبنان

10:51 ص الخميس 28 يناير 2021
وصول 3 طائرات مساعدات من مصر والجامعة العربية إلى لبنان

بيروت- (د ب أ):

وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الخميس، طائرتا مساعدات مصرية، تحملان مستلزمات وأدوات طبية مقدمة للشعب اللبناني.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، الخميس، أن الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان وصلت إلى بيروت لتسليم المساعدات المصرية إلى الدولة اللبنانية.

ووفق الوكالة، وصلت طائرة مساعدات ثالثة من الجامعة العربية.

الجامعة العربية لبنان مطار رفيق الحريري

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