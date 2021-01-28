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رئيس قرغيزستان الجديد يتولى مقاليد الحكم

10:20 ص الخميس 28 يناير 2021
رئيس قرغيزستان الجديد يتولى مقاليد الحكم

رئيس قرغيزستان الجديد سادير جباروف

وكالات:

تولى رئيس قرغيزستان الجديد سادير جباروف، الخميس، رسميا مهام منصبه، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وجرت مراسم تنصيب جباروف الذي حصل على قرابة 80% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المبكرة في 10 يناير، في العاصمة بيشكيك، حيث أدى الرئيس الجديد اليمين الدستورية وتعهد بالعمل من أجل خير الشعب.

وتولى جباروف في أكتوبر الماضي منصب رئيس الحكومة، وكان يؤدي منذ منتصف أكتوبر مهام الرئاسة، بعد استقالة الرئيس السابق سورونباي جينبيكوف على خلفية اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق هزت البلاد بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

سادير جباروف قرغيزستان

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