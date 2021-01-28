كوريا الجنوبية تسجل 497 إصابة بفيروس كورونا و8 وفيات

سول - (د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية صباح اليوم الخميس تسجيل 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن السلطات الصحية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 76925 .

وأضافت أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 1386 حالة منذ بدء تفشي الوباء.