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وزير الخارجية الأمريكي: قلقون من وضع حقوق الإنسان في روسيا

11:46 م الأربعاء 27 يناير 2021
وزير الخارجية الأمريكي: قلقون من وضع حقوق الإنسان في روسيا

أنتوني بلينكن

وكالات

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء، عن قلق إدارة الرئيس جو بايدن، بشأن وضع حقوق الإنسان في روسيا.

وتابع بلينكن في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن واشنطن تشجب محاولة تسميم المعارض الروسي البارز ألكسي نافالني.

وأعلن البيت الأبيض مساء الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر البيت الأبيض، أن بايدن وبوتين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي أزمة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، المحتجز حاليًا في موسكو، كما ناقشا ملفات أفغانستان وأوكرانيا، كما بحثا معاهدة "ستارت 3".

وكانت السلطات الروسية قد ألقت القبض على نافالني في السابع عشر من الشهر الجارى لدى وصوله إلى مطار شيريميتو بموسكو على متن رحلة طيران قادمة من برلين.

وقالت السلطات الروسية قبل وصول نافالني إنها تعتزم إلقاء القبض عليه بمجرد عودته إلى بلاده، متهمة إياه بانتهاك شروط حكم صدر مع إيقاف التنفيذ، وانتهاكه لفترة خضوعه للمراقبة جراء إدانة سابقة.

وتم تحديد موعد محاكمة نافالني المقبلة في الثاني من فبراير المقبل.

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