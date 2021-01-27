استطلاع للأمم المتحدة: 64% يعتبرون تغير المناخ حالة طوارئ عالمية

نيويورك - (د ب أ)

أظهر أكبر استطلاع للرأي على الإطلاق حول تغير المناخ أن 64 في المئة من الأشخاص يعتبرونه "حالة طوارئ عالمية" وفقًا لنتائج نشرتها الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء.

وشمل استطلاع الرأي بعنوان "تصويت الشعوب للمناخ" 2ر1 مليون شخص في 50 دولة، بما في ذلك العديد من الشباب الذين يصعب الوصول إليهم من خلال منصات الألعاب.

وتظهر النتائج الإجراءات المناخية العاجلة التي يريد الأشخاص في جميع أنحاء العالم أن تتخذها الحكومات وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي عمل مع جامعة أكسفورد لإجراء المسح.

وردًا على سؤال حول السياسات المناخية التي ينبغي تبنيها، اختار 54 في المئة في إجاباتهم، الحفاظ على الغابات والأراضي، وقال 53 في المئة اعتماد الطاقة المتجددة، واختار 52 في المئة تقنيات الزراعة الصديقة للمناخ، وطلب نصفهم إنشاء أعمال ووظائف خضراء.

في البلدان التي يعتبر فيها الوقود الأحفوري مصدرًا رئيسيًا للانبعاثات، مثل الولايات المتحدة وأستراليا، دعم من شملهم الاستطلاع بقوة المزيد من الطاقة المتجددة.

كان الشباب أكثر ترجيحًا للقول إن تغير المناخ حالة طارئة مقارنة بكبار السن، حيث قال 69 في المئة من الأشخاص دون سن 18 عامًا ذلك، لكن حوالي ثلثي أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عامًا رأوا أنها حالة طارئة، وكذلك 58 في المئة ممن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، مما يشير إلى مدى انتشار هذا الرأي.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة: "يتحدث الاستطلاع، على الرغم من تنوع عالمنا، عن وجهة نظر موحدة للغاية حول أهمية معالجة هذا التحدي".