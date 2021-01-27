إعصار "إلويز" يلحق أضرارًا بأكثر من 260 ألف شخص في موزمبيق
مابوتو - (د ب أ)
قال مسؤولون اليوم الأربعاء، إن الإعصار المداري إلويز تسبب في دمار في موزمبيق، حيث تضرر أكثر من 262 ألف شخص من جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة.
وقال أنطونيو دي بيليزا مسؤول مركز الطوارئ الوطني، إن العاصفة دمرت نحو 6 آلاف منزل وألحقت أضرارًا بأكثر من 10 آلاف منزل، بينما سقط 129 عمودًا للكهرباء وغمرت المياه العديد من الطرق والجسور والحقول.
ولا يزال عدد القتلى بسبب الإعصار غير واضح اليوم الأربعاء، وذكر مسؤولون أن عدد القتلى يتراوح بين 7 و16.
وضرب الإعصار الويز الدولة الواقعة في الجنوب الإفريقي في نهاية الأسبوع مع هبوب رياح وصلت سرعتها إلى 160 كيلومترًا في الساعة.
ضعف الإعصار مع تحركه نحو زيمبابوي وبوتسوانا وأجزاء من جنوب إفريقيا المجاورة، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان الأنهار.
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