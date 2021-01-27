ارتفاع حصيلة ضحايا انفجارات كابول إلى 11 قتيلاً ومصابًا

أفغانستان - (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجارات العاصمة الأفغانية كابول، إلى 4 قتلى و7 مصابين، وذلك بعد وقوع انفجارين آخرين في منطقتين بالمدينة.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الأربعاء، عن مصادر أمنية تأكيدها أن انفجارًا استهدف مركبة تابعة لمستشفى أمراض عقلية بمنطقة "جولاي داواخانة" غربي كابول، مما أدي إلى إصابة 3 أطباء بجروح، فيما لقي ما لا يقل عن شرطيين آخرين مصرعهما في هجوم على موقعهم بقرية في مقاطعة "بجمان" بالعاصمة بعد ظهر اليوم، كما استولى المهاجمون على أسلحة للشرطة.

وكان شرطيان أفغانيان قد لقيا مصرعهما، وأُصيب أربعة آخرون بجروح جراء وقوع ثلاثة انفجارات بمناطق متفرقة بالعاصمة كابول، وأكدت الشرطة إصابة شرطيين اثنين إثر الانفجار الأول الذي وقع بمنطقة "ديسبشاري" صباح اليوم بسبب لغم مغناطيسي.

وأوضح مصدر أمني أن الانفجار الثاني وقع بمنطقة "سالم كروان"، واستهدف مركبة شرطة، وأسفر عن مصرع شرطيين اثنين وإصابة اثنين آخرين، إلا أن الشرطة لم تؤكد بعد رصد هؤلاء الضحايا، أما الانفجار الثالث، فوقع بعد ظهر اليوم بمنطقة "شير نيو"، وأفادت الشرطة بعدم سقوط ضحايا.

ولم تعلن أية جهة حتى الآن، بما في ذلك حركة طالبان، مسئوليتها عن ارتكاب تلك الانفجارات.