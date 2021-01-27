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بريطانيا تشدد القيود على حركة المسافرين من وإلى البلاد

06:17 م الأربعاء 27 يناير 2021
بريطانيا تشدد القيود على حركة المسافرين من وإلى البلاد

وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم الأربعاء، إجراءات جديدة تخص حركة الدخول والخروج من البلاد؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وقالت باتيل، في جلسة أمام مجلس العموم البريطاني وفق شبكة "سكاي نيوز" إن على راغبي السفر خارج البلاد توضيح أسباب سفرهم، موضحة أن القانون حاليا يمنع السفر من أجل الترفيه.
وأكدت ضرورة اتخاذ إجراءات لتقليل تدفق المسافرين خلال البلاد، مضيفة "لا يزال هناك العديد من الناس يدخلون ويخرجون من البلاد كل يوم".
وتتضمن الإجراءات الجديدة زيادة التواجد الأمني لأفراد الشرطة في الموانئ والمطارات للتأكد من خضوع المسافرين للعزل الذاتي، ورفض دخول القادمين من البلاد التي تدخل ضمن التصنيف بـ"اللون الأحمر" (البلاد التي يتفشى فيها فيروس كورونا بشدة)، إضافة إلى مراجعة الوزراء لقائمة الاستثناءات؛ للتأكد من أن الأفراد يسافرون من أجل أسباب ضرورية فقط.

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