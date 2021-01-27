أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال اليد التطعيم ضد كورونا الطقس فيروس كورونا زواج التجربة لقاح كورونا الدوري المصري تصفية الحديد والصلب عبلة الكحلاوي الأهلي وبيراميدز تنصيب بايدن احتجاجات تونس قانون السايس

العسومي: التدخلات الخارجية تشكل تهديدًا للأمن القومي العربي

04:05 م الأربعاء 27 يناير 2021
العسومي: التدخلات الخارجية تشكل تهديدًا للأمن القومي العربي

جانب من اللقاء

(مصراوي):

استكمالاً لفعاليات الزيارة الأولى له إلى جيبوتي، التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق مع السادة السفراء العرب المعتمدين لدى جيبوتي، حيث تطرق النقاش إلى الوضع العربي الراهن والتحديات التي تواجه الأمة العربية داخلياً وخارجياً.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس البرلمان العربي أن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية تتفاقم فيها التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف التي تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن الدول والمجتمعات العربية، وتتطلب تعزيز وتنسيق الجهود العربية في مواجهتها، مضيفاً أن التدخلات الخارجية والإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية تشكل أيضاً تهديداً كبيراً للأمن القومي العربي.

واستعرض عادل بن عبدالرحمن العسومي خطة العمل الجديدة للبرلمان العربي والتي تهدف إلى تعزيز دوره في مواجهة هذه التحديات، وخاصة ما يتعلق بتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية، سواء لتعزيز التواصل والتنسيق فيما بين الدول والشعوب العربية، أو في الدفاع عن قضاياها العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وخاطب رئيس البرلمان العربي السفراء العرب باعتبارهم يحملون مسئولية عظيمة في هذا الشأن مرتبطة بدورهم في تعزيز التضامن العربي وتنسيق الجهود العربية الرسمية في مواجهة هذه التحديات والتهديدات، مؤكداً أن الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية وجهان لعملة واحدة في حماية مصالح الشعوب العربية والدفاع عن أمنها وسيادتها.

وشدَّد رئيس البرلمان العربي على الدور الهام الذي يمكن أن يقوم به السفراء العرب لدى جيبوتي في حشد الدعم العربي لها، خاصة في ظل معرفتهم الكاملة بواقع واحتياجات الدولة، فضلاً عن دورهم الهام في تعزيز علاقات الإخوة وبناء جسور التواصل المستمر والتفاهم بين جيبوتي والدول العربية. كما دعا رئيس البرلمان العربي كافة الدول العربية إلى فتح سفارات لها لدى جيبوتي لتعزيز العلاقات معها على كافة المستويات.

عادل بن عبدالرحمن العسومي البرلمان العربي السفراء العرب جيبوتي

الخبر التالى:

الهولوكوست: "لماذا أنا أسعد رجل على وجه الأرض؟"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 163129

    عدد المصابين

  • 127433

    عدد المتعافين

  • 9067

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 100777064

    عدد المصابين

  • 72786191

    عدد المتعافين

  • 2164126

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كيف نثق في لقاح كورونا رغم سرعة تصنيعه؟.. الصحة العالمية ترد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا