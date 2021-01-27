أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال اليد التطعيم ضد كورونا الطقس فيروس كورونا زواج التجربة لقاح كورونا الدوري المصري تصفية الحديد والصلب عبلة الكحلاوي الأهلي وبيراميدز تنصيب بايدن احتجاجات تونس قانون السايس

الصحة العالمية: تونس تسجل ثاني أعلى معدل وفيات كورونا في أفريقيا

03:54 م الأربعاء 27 يناير 2021
الصحة العالمية: تونس تسجل ثاني أعلى معدل وفيات كورونا في أفريقيا

منظمة الصحة العالمية

تونس - أ ش أ

قال ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس إيف سوتيران، اليوم الأربعاء، إنه بالنظر إلى عدد السكان فإن تونس تسجل ثاني أعلى معدل للوفيات لدى المصابين بكورونا في القارة الأفريقية.

وأضاف سوتيران ، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب - بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء - أن الوضع الوبائي في تونس مقلق جدا، ويشهد ارتفاعا في حصيلة الإصابات والوفيات بكوفيد-19.

وأكد أن تونس أتمت كافة الإجراءات المتعلقة بالانضمام إلى مبادرة "كوفاكس" التي أطلقتها المنظمة لتوفير كميات من اللقاحات ضد الجائحة في البلدان الأقل دخلا، موضحا أن المبادرة التي تضم 190 بلدا من العالم تطمح إلى توفير اللقاح لصالح مليار شخص في العالم قبل نهاية العام 2021.

وذكر سوتيران، أن "كوفاكس" تتضمن توفير 1.8 مليار جرعة من اللقاح خلال العام الجاري، لافتا الى إمكانية توزيع هذه الكميات على المنتفعين بها بنظام الجرعة الواحدة لكل مستفيد من اللقاح.

هذا المحتوى من

منظمة الصحة العالمية تونس أفريقيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

نواب ألمان يحيون ذكرى الهولوكوست ويحذرون من ارتفاع جرائم الكراهية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 163129

    عدد المصابين

  • 127433

    عدد المتعافين

  • 9067

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 100777064

    عدد المصابين

  • 72786191

    عدد المتعافين

  • 2164126

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كيف نثق في لقاح كورونا رغم سرعة تصنيعه؟.. الصحة العالمية ترد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا