وزير الخارجية الجزائري يهنئ نظيره الأمريكي بتعيينه في منصبه
الجزائر - أ ش أ
هنأ وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم نظيره الأمريكي أنطوني بلينكين بمناسبة تعيينه في منصبه.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء أن بوقدوم قال في تغريدة على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي "أخلص التهاني لوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، لتأكيد تعيينه".
وأضاف بوقدوم "إنني أتطلع إلى العمل معه عن كثب لدفع العلاقات الثنائية بين الجزائر والولايات المتحدة وكذلك أجندة السلام في المنطقة وخارجها" .
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على تعيين بلينكن وزيرا للخارجية بأغلبية 78 صوتا مقابل 22 عضوا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
163129
عدد المصابين
-
127433
عدد المتعافين
-
9067
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
100777064
عدد المصابين
-
72786191
عدد المتعافين
-
2164126
عدد الوفيات
إعلان