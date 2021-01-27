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الحشد الشعبي العراقي يشتبك مع داعش في صحراء الأنبار

01:02 م الأربعاء 27 يناير 2021
الحشد الشعبي العراقي يشتبك مع داعش في صحراء الأنبار

الحشد الشعبي العراقي - ارشيفية

بغداد - أ ش أ

أعلن قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي العراقي قاسم مصلح، حدوث اشتباكات بين قوات الحشد الشعبي وعصابات (داعش) الإرهابية خلال عملية أمنية غرب محافظة الأنبار.

وقال مصلح - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء- : "إنه خلال عملية أمنية تم العثور على عدد من المضافات الإرهابية، واشتبكت قواتنا مع عصابات داعش الإرهابية في صحراء الأنبار الغربية"، مؤكدًا أن العملية الأمنية مستمرة.

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الحشد الشعبي العراقي صحراء الأنبار تنظيم داعش

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