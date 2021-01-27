الحشد الشعبي العراقي يشتبك مع داعش في صحراء الأنبار
بغداد - أ ش أ
أعلن قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي العراقي قاسم مصلح، حدوث اشتباكات بين قوات الحشد الشعبي وعصابات (داعش) الإرهابية خلال عملية أمنية غرب محافظة الأنبار.
وقال مصلح - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء- : "إنه خلال عملية أمنية تم العثور على عدد من المضافات الإرهابية، واشتبكت قواتنا مع عصابات داعش الإرهابية في صحراء الأنبار الغربية"، مؤكدًا أن العملية الأمنية مستمرة.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
163129
عدد المصابين
-
127433
عدد المتعافين
-
9067
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
100777064
عدد المصابين
-
72786191
عدد المتعافين
-
2164126
عدد الوفيات
إعلان