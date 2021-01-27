الجيش السوري يقضي على 8 إرهابيين في دير الزور

دمشق - أ ش أ

قامت وحدات من الجيش العربي السوري في دير الزور بالقضاء على 8 إرهابيين من المجموعات الإرهابية التي اعتدت على وسائل النقل قبل أيام في منطقة كباجب بريف دير الزور ودمرت لهم آليتين مزودتين برشاشات ثقيلة.

وقال مصدر عسكري في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية" سانا"، اليوم الأربعاء - إن وحدات من الجيش السوري بعد متابعة دقيقة وعمليات تمشيط واسعة تمكنت من القضاء على المجموعة الإرهابية التي اعتدت مؤخراً على حافلات المدنيين والعسكريين على الطريق الدولية دير الزور - وتم تدمير عربتي بيك آب مزودتين برشاشات ثقيلة ومقتل ثمانية إرهابيين.

يذكر أن مجموعة من الإرهابيين المنتشرين في بادية دير الزور أعتدت عدة مرات على حافلات وسيارات للمدنيين والعسكريين خلال الشهر الجاري كان آخرها قبل أيام حيث تعرضت حافلة تقل عسكريين على طريق دير الزور- ما أدى إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح عشرة آخرين.