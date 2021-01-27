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ميانمار: حملة التطعيم ضد كورونا ستبدأ 5 فبراير المقبل

11:14 ص الأربعاء 27 يناير 2021
ميانمار: حملة التطعيم ضد كورونا ستبدأ 5 فبراير المقبل

تطعيم كورونا

ناي بي تاو - أ ش أ
أفادت وسائل إعلام رسمية في ميانمار أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد ستبدأ في الخامس من شهر فبراير المقبل للعاملين في الحكومة وعامة الشعب.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الأولوية في برنامج التطعيم ستكون للأفراد المعرضين لخطر أكبر للإصابة والذين يعيشون في المناطق الأكثر عرضة لتفشي الفيروس بها.. مشيرة إلى أنه سيبدأ اليوم التطعيم ضد الفيروس للعاملين في الرعاية الصحية والمتطوعين.
وأشارت الشبكة إلى أن ميانمار تلقت مليون ونصف المليون جرعة من لقاح "كوفيشيلد"، الذي طورته شركة مختبرات "أسترازينيكا" في 22 يناير الجاري.

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