ألمانيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

برلين - (د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 13 ألفا و202 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وسجل المعهد 982 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة،.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الجاري بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الأربعاء 101 إصابة. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و161 ألفا و279 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 53 ألفا و972 حالة. وبلغ عدد المتعافين نحو مليون و866 ألف شخص.