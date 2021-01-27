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البر الرئيسي الصيني يسجل 75 إصابة جديدة بكورونا 55 منها محلية

08:38 ص الأربعاء 27 يناير 2021
البر الرئيسي الصيني يسجل 75 إصابة جديدة بكورونا 55 منها محلية

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأربعاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل 75 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 55 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما البقية قادمة من الخارج.

ومن بين الإصابات المحلية، تم تسجيل 29 حالة في مقاطعة هيلونججيانغ و14 حالة في مقاطعة جيلين وسبع حالات في مقاطعة خبي وأربع حالات في بلدية بكين وحالة واحدة في بلدية شنغهاي.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 89272 حالة، بينهم 1862 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، 111 منهم في حالة خطيرة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 82774 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

كما شهد يوم أمس تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

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