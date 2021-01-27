أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبيراميدز التطعيم ضد كورونا الطقس فيروس كورونا زواج التجربة الدوري المصري عبلة الكحلاوي لقاح كورونا تصفية الحديد والصلب تنصيب بايدن احتجاجات تونس قانون السايس

رئيس وزراء اليابان يعتذر بسبب سلوك نائبين برلمانيين خالفا توجيهات مكافحة كورونا

08:05 ص الأربعاء 27 يناير 2021
رئيس وزراء اليابان يعتذر بسبب سلوك نائبين برلمانيين خالفا توجيهات مكافحة كورونا

رئيس الوزراء الياباني يوشيهدي سوجا

طوكيو - (د ب أ):
اعتذر رئيس الوزراء الياباني يوشيهدي سوجا اليوم الأربعاء بعد أن زار نائبان من الائتلاف الحاكم حانات في طوكيو، بينما كانت المدينة تحت توجيهات للبقاء في المنازل.

وقال سوجا في اجتماع لجنة الميزانية بمجلس المستشارين: "أقدم اعتذارا صادقا (عن ذلك الأمر)".

وأضاف: "لقد طلبنا من الشعب عدم الخروج".

وبسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا، لجأت حكومة سوجا إلى فرض حالة الطوارئ في طوكيو والمقاطعات الثلاث المجاورة لها في وقت سابق من الشهر الجاري.

وطلبت الحكومة من السكان تجنب التجمعات وإغلاق الحانات والمطاعم بحلول الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش)، وتم توسيع ذلك الإجراء إلى 11 مقاطعة بعد ستة أيام من ذلك.

وكانت صحيفة "ديلي شينشو" أفادت بأن جون ماتسوموتو، عضو البرلمان عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم زار حانتين في منطقة جينزا بطوكيو في منتصف الليل.

كما ذهب كيوهيكو توياما، عضو البرلمان ، إلى حانة أخرى في جينزا يوم الجمعة.

واعتذر ماتسوموتو وتوياما عن سلوكهما.

اليابان مكافحة كورونا يوشيهدي سوجا

الخبر التالى:

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 100.3 مليون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 163129

    عدد المصابين

  • 127433

    عدد المتعافين

  • 9067

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 100777064

    عدد المصابين

  • 72786191

    عدد المتعافين

  • 2164126

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا