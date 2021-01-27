رئيس وزراء اليابان يعتذر بسبب سلوك نائبين برلمانيين خالفا توجيهات مكافحة كورونا

طوكيو - (د ب أ):

اعتذر رئيس الوزراء الياباني يوشيهدي سوجا اليوم الأربعاء بعد أن زار نائبان من الائتلاف الحاكم حانات في طوكيو، بينما كانت المدينة تحت توجيهات للبقاء في المنازل.

وقال سوجا في اجتماع لجنة الميزانية بمجلس المستشارين: "أقدم اعتذارا صادقا (عن ذلك الأمر)".

وأضاف: "لقد طلبنا من الشعب عدم الخروج".

وبسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا، لجأت حكومة سوجا إلى فرض حالة الطوارئ في طوكيو والمقاطعات الثلاث المجاورة لها في وقت سابق من الشهر الجاري.

وطلبت الحكومة من السكان تجنب التجمعات وإغلاق الحانات والمطاعم بحلول الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش)، وتم توسيع ذلك الإجراء إلى 11 مقاطعة بعد ستة أيام من ذلك.

وكانت صحيفة "ديلي شينشو" أفادت بأن جون ماتسوموتو، عضو البرلمان عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم زار حانتين في منطقة جينزا بطوكيو في منتصف الليل.

كما ذهب كيوهيكو توياما، عضو البرلمان ، إلى حانة أخرى في جينزا يوم الجمعة.

واعتذر ماتسوموتو وتوياما عن سلوكهما.