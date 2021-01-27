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بايدن يؤكد التزامه تجاه الناتو خلال اتصال مع ستولتنبرج

03:52 ص الأربعاء 27 يناير 2021
بايدن يؤكد التزامه تجاه الناتو خلال اتصال مع ستولتنبرج

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):
أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن التأكيد على التزامه تجاه حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، الثلاثاء.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن أعرب عن نيته التشاور والعمل مع الحلفاء بشأن مجموعة كاملة من المخاوف الأمنية المشتركة ، بما في ذلك الأوضاع في أفغانستان والعراق وروسيا.

وفي بيان منفصل ، قال ستولتنبرج إنه لمن "الرائع" التحدث مع بايدن، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى العمل عن كثب مع الرئيس الأمريكي خلال هذا الفصل الجديد من التحالف عبر الأطلسي.

ولقي ذلك الاتصال إشادة باعتبار أنه يشكل تحولا كبيرا في سياسة الولايات المتحدة بعد أربع سنوات انتقد فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حلفاء الناتو ودعوته لهم إلى إنفاق المزيد من الأموال على الدفاع.

وعلى نقيض ذلك، وافق بايدن على العمل مع الناتو للتحضير لقمة الحلف في بروكسل في وقت لاحق من هذا العام.

يشار إلى أنه في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكد مجلس الشيوخ الأمريكي اختيار بايدن لوزير الخارجية، أنتوني بلينكين. وشدد بلينكين على أهمية العمل مع حلفاء الناتو وتقوية التحالف عبر الأطلسي.

جو بايدن حلف شمال الأطلسي اتصال هاتفي ينس ستولتنبرج

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